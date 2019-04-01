Беларусь сделает все для спокойствия в Украине, заявил Лукашенко

По словам Александра Лукашенко, Беларусь и в дальнейшем готова поддерживать процесс мирного урегулирования на юго-востоке Украины.

Фото из архива пресс-службы президента

Как он президент Беларуси 1 апреля на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком, Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность контактной группы.

Он подчеркнул, что Минск все делает в этом направлении. «Я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил».

Глава государства отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на минской площадке.

«Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет, — сказал Лукашенко. — Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине. Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей — белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна».