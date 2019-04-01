Лукашенко нашел Леониду Зайцу и Михаилу Русому новую работу

Бывший вице-премьер Михаил Русый и бывший министр сельского хозяйтсва Леонид Заяц получили новые должности.

Русый назначен помощником президента — инспектором по Могилевской области, а Заяц — председателем Могилевского облисполкома.

1 апреля Александр Лукашенко встретился с чиновниками и пояснил мотивы, по которым они были освобождены от должностей.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В должности главы Могилевской области Леонид Заяц сменил Владимира Доманевского. Михаил Русый стал помощником президента, курирующим Могилевскую область, вместо Геннадия Лавренкова, которого направили исполнять обязанности председателя Шкловского райисполкома.

Глава государства напомнил, что Заяц и Русый несли персональную ответственность за всё, что происходило в стране в сфере сельского хозяйства — «начиная от моих конкретных поручений по определенным культурам (лен, рапс и прочее) и до технологий в сельском хозяйстве и экспорта продукции на другие рынки».

Лукашенко отметил, что решение снять Русого и Зайца с должностей это не «какой-то экспромт из-за какой-то фермы в Слижах».

«Поэтому не надо думать о том, что беспорядок на фермах и машинных дворах в этом «Купаловском» привел к отставке одного и второго», — подчеркнул официальный лидер.

«Я предупреждал, особенно вас, Леонид Константинович, ни с кем не надо разговаривать. Все очень много говорят, но мало делают. Вы этот фактор не учли и упустили из виду. То же самое касается вице-премьера, который был ответственным за Могилевскую область», — отметил Лукашенко.

Что касается новых назначений для чиновников, то, по словам Лукашенко, Русый и Заяц должны навести в Могилевской области железный порядок.

«Я буду у вас каждый месяц в Могилевской области. Чем смогу, тем помогу. Но прежде всего вы там посеете как надо, по технологии. И в течение месяца, если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в «Купаловском», переводите», — заявил глава государства.

«Заставьте, научите их действовать по технологии. Не может Могилевская область плестись в хвосте с такими почвами, которыми она обладает. Это прекрасные земли», — продолжил Лукашенко.

«Вы как граждане Беларуси мой приказ должны выполнить. Используйте любые законные методы, любое законное средство, чтобы там навести порядок и доказать, что вы технологичны и настоящие мужики», — цитирует президента его пресс-служба.