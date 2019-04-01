Партия «Справедливый мир» призвала не допустить разрушения Союзного государства

Белорусская партия левых «Справедливый мир» призывает «всеми доступными средствами активно противодействовать попыткам разрушить Союзное государство Беларуси и России». Соответствующее заявление распространено 1 апреля, накануне Дня единения народов Беларуси и России.

Лидер Партии «Справедливый мир» Сергей Калякин

В нем отмечается, что 20 лет назад подписание договора о создании Союзного государства было инициировано коммунистами Беларуси и России, которые «стремились к укреплению дружбы, повышению благосостояния и уровня жизни братских народов, созданию единого экономического пространства в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития двух государств».

«Договор предусматривает проведение государствами-членами согласованной внешней, оборонной и социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих мирную, достойную жизнь и свободное развитие человека, — напоминает «Справедливый мир». — При этом выбранная модель создания Союзного государства исходит из принципа равноправия государств-членов и не посягает на суверенитет Беларуси и России».

По мнению партии левых, те, кто призывает отказаться от продолжения и углубления интеграции двух стран, выступают «против воли и интересов народа Беларуси, хотят лишить Беларусь перспектив на развитие».

«Они предают память тех, кто плечом к плечу сражался с оккупантами и коллаборцианистами в годы Великой Отечественной войны, а затем героическим трудом, не жалея сил и здоровья, возродил Беларусь из руин и пепла, превратив ее в одну из самых благополучных и экономически развитых республик Советского Союза», — отмечается в заявлении.

Его авторы убеждены, что в результате разрыва интеграционных связей с Россией, уязвимость Беларуси к внешним вызовам и угрозам «резко возрастет». «Противники интеграции не осознают, что последствия этого шага «будут еще более трагичными, чем те, с которыми столкнулась Беларусь и ее жители после разрушения Советского Союза, осуществленного против воли народов, в корыстных интересах местечковых элит под давлением национал-радикалов», — считают в партии.

В комментарии БелаПАН председатель «Справедливого мира» Сергей Калякин отметил: «Сегодня есть много заявлений и со стороны политических оппозиционных деятелей Беларуси, и со стороны руководства Беларуси и России по поводу Союзного государства. Некоторые вообще требуют денонсации договора, как Канопацкая (депутат Палаты представителей Анна Канопацкая. — БелаПАН) или Козлов (и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов. — БелаПАН), разрыва отношений с Российской Федерацией чуть ли не полностью».

«Тон отношений между Россией и Беларусью стал конфронтационным, — добавил Калякин. — Даже если белорусские власти напрямую не заявляют о разрыве, то это подразумевается, когда они говорят, что мы можем найти другие пути и так далее. Мы считаем это очень опасным».

По мнению председателя партии, нужно пытаться строить союзные отношения на равноправной основе.

«Нужно выполнять то, что мы подписали: создавать единое таможенное и экономическое пространство, где не будет барьеров для продвижения наших товаров. Есть много вопросов по дальнейшему продвижению по гуманитарным связям, не до конца урегулированы отношения о равных правах граждан России и Беларуси на взаимных территориях», — сказал Калякин.

Он считает, что дальнейшее углубление интеграции, в том числе политической, не угрожает суверенитету Беларуси. В качестве примера Калякин привел Евросоюз: «Чем председатель Совета ЕС Туск мешает суверенитету, например, Словакии? Наличие политических инструментов позволяет решать проблемы унификации законодательства, правил работы и так далее. Мы должны заимствовать то, что делает весь мир — весь мир сегодня интегрируется. Мы живем в глобальной экономике, сегодня обособленность ни к чему хорошему не ведет».