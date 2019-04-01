Налоговая инспекция дала ответ, но не дала объяснений по ситуации с хозяином приюта для бездомных

Налоговая инспекция не дала объяснений по ситуации с приютом Алексея Щедрова в деревне Александровка Щучинского района Гродненской области, сославшись на налоговую тайну.

Недавно впервые за семь лет существования приюта к Щедрову пришли налоговые инспекторы с опросом по поводу доходов, полученных за эти годы.

Щедров предполагает, что от него могут потребовать заплатить налог за все деньги и материальные средства, которые ему безвозмездно передавали для бедных. Он считает, что не должен платить налоги с пожертвований и планирует обратиться с жалобой к Александру Лукашенко.

Как сообщил корреспонденту БелаПАН начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Шкут, подробная информация о порядке налогообложения доходов, полученных физическим лицом от источников в Республике Беларусь и (или) от источников за пределами Беларуси, находится в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам в разделе «Новости» и в разделе «Налогообложение физических лиц» .

Шкут добавил, что информация в отношении конкретных лиц, в том числе Алексея Щедрова, является налоговой тайной, «за исключением сведений, разглашенных плательщиком самостоятельно или с его согласия, а также иных обстоятельств, изложенных в статье 29 Налогового кодекса Республики Беларусь».