Граф Чапский предстал в образе Фредди Меркьюри

К 1 апреля граф Кароль Ян Чапский — знаменитый владелец пивоварни и один из самых известных градоначальников — предстал в образе Фредди Меркьюри.

Вместо привычного котелка — усыпанная камнями корона, вместо строгого черного фрака — короткая желтая куртка. Неизменными остались роскошные усы, которыми одинаково гордились и мэр-реформатор, и британская рок-звезда.

В новом варианте барельефа в одной руке Чапский держит микрофон, в другой — кружку пива «Аливария Богемское Паровое». Свое имя новый сорт получил в честь исторического названия пивзавода «Богемия», которому в этом году исполняется 155 лет.