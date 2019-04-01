Граф Чапский предстал в образе Фредди Меркьюри

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К 1 апреля граф Кароль Ян Чапский — знаменитый владелец пивоварни и один из самых известных градоначальников предстал в образе Фредди Меркьюри.

Вместо привычного котелка — усыпанная камнями корона, вместо строгого черного фрака — короткая желтая куртка. Неизменными остались роскошные усы, которыми одинаково гордились и мэр-реформатор, и британская рок-звезда.

В новом варианте барельефа в одной руке Чапский держит микрофон, в другой — кружку пива «Аливария Богемское Паровое». Свое имя новый сорт получил в честь исторического названия пивзавода «Богемия», которому в этом году исполняется 155 лет. 
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Тэги: Аливария Персона: Кароль Чапский Фредди Меркьюри

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