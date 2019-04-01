В штабе Зеленского рассказали, какими будут отношения с Беларусью в случае победы шоумена

В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента взаимоотношения между Украиной и Беларусью точно не станут хуже.

Как заявил БелаПАН политконсультант и советник штаба лидера избирательной гонки Дмитрий Разумков, «мы готовы сотрудничать с любыми государствами, которые позитивно настроены по отношению к Украине и готовы развиваться вместе с нашей страной, а Беларусь является одним из таких государств».

По его словам, Украину и Беларусь связывают многолетние тесные дружеские узы, «есть также достаточно много позитивных моментов в истории обеих стран».

«Это государство нам во многом помогало, в том числе сегодня в Минске проходит определенный переговорный процесс, который рано или поздно позволит вернуть в страну мир. При президенте Зеленском взаимоотношения между Украиной и Беларусью точно не станут хуже. Отношения между нашими государствами будут развиваться в позитивном русле», — отметил советник штаба Зеленского.

31 марта в Украине прошли президентские выборы. По итогам обработки около 80% бюллетеней известный шоумен Владимир Зеленский набрал 30,4% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 16,09%, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко — 13,23%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

1 марта в ходе «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко высказал мнение, что президентом Украины вновь будет избран Порошенко.

«Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур. Может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то. И тот, кто проголосовал за Зеленского, наверное, за него же и проголосует вновь. Но те, кто был за других, — отдадут голоса Порошенко. Он еще своего слова не сказал. Я говорю не абсолютно точно, но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — сказал Лукашенко.