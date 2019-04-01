В Борисове замначальника отделения банка похитила у клиентов более 40 тысяч рублей

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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении 28-летней жительницы Борисова, ранее работавшей в должности заместителя начальника отделения в одном из банков райцентра.

По данным следствия, путем обмана женщина в течение 2018 года завладела денежными средствами клиентов банка на сумму более 40 тысяч рублей.

Имея доступ к базе персональных данных клиентов, обвиняемая через установленное на своем телефоне мобильное приложение от имени клиента оформляла кредитный договор и в последующем распоряжалась поступившими на его счет денежными средствами.

Также установлен факт изготовления дубликата кредитной карты, с которая замначальника снимала деньги клиента.

Противоправные действия сотрудницы были выявлены службой безопасности банка, материалы переданы в правоохранительные органы. Женщина была уволена.

Сейчас она находится под стражей. На ее имущество наложен арест, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: мошенничество хищение Город: Борисов

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