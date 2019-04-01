Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде Desert Challenge в Марокко

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» впервые примет участие в марокканском ралли-рейде Desert Challenge, где будет представлена двумя экипажами, один из которых впервые будет ехать на капотном грузовике, представленном в конце прошлого года.

Ралли пройдет с 12 по 20 апреля. Большая часть маршрута проляжет по пустыне и песчаной местности. Гонщикам подготовили 2741 км спецучастков, разделенных на восемь этапов.

«Сейчас все больше говорят, что «Дакар» может вернуться в Африку. Если это произойдет, то мы должны иметь большее представление о рельефе и климате. Участие в Morocco Desert Challenge как раз позволит получить новый опыт и опробовать спортивные грузовики на жарком континенте», — пояснил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Беларусь на гонке представят два экипажа. Сергей Вязович поедет за рулем капотного спортивного грузовика. Компанию ему составят штурман Антон Запорощенко и механик Сергей Сачук.

Второй экипаж поведет Алексей Вишневский вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Виталием Мурылевым. Им достался грузовик, на котором выступал Вязович на последнем «Дакаре».

«После тестов в Астрахани мы уже повысили надежность некоторых частей капотного МАЗа. Однако первый гоночный опыт он получит в Марокко. По итогам мы будем понимать, готов капотник к серьезным ралли-рейдам или требует доработки», – отметил Сергей Вязович.

Грузовики покинут Минск уже 2 апреля. На лафетах их доставят до французского порта, а потом на пароме — в марокканский Агадир, где и стартует гонка.

Конкуренцию белорусам составят именитые команды: Renault, Iveco, MAN, Scania и Ginaf. Всего в классе грузовиков выступят 35 экипажей.