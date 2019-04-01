МТС в мае запустит мобильную связь в тоннелях минского метро

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Телеком-оператор МТС в мае запустит мобильную связь в тоннелях минского метро. Пассажиры смогут пользоваться 3G и 4G-сетями между всеми станциями столичной подземки.

Связь будет доступна вдоль двух линий общей протяженностью свыше 37 км. Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов, и позволяет равномерно охватить связью каждый метр тоннелей метро.

Мобильный интернет в тоннелях метро планируется «разогнать» до LTE-скоростей. Несмотря на постоянное движение поезда, металлический корпус и большое число пассажиров, пропускная способность сети будет высокой. 4G-связь также появится на платформах всех станций столичной подземки.
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Тэги: МТС минское метро мобильная связь Город: Минск

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