Против батюшки со свастикой завели новое уголовное дело

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В отношении священника Константина Бурыкина, известного как батюшка со свастикой, возбуждено новое уголовное дело.

В 2017 году Бурыкин был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией выявлены новые факты незаконной деятельности Бурыкина. Ему вменяется присвоение вверенных финансовых средств в крупном размере.


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По данным следствия, в 2014-2016 годах, будучи экс-заместителем руководителя Белорусской федерации пауэрлифтинга, Бурыкин тратил на собственные нужды, которые выделялись на оплату командировок спортсменов. Ущерб составил порядка 17,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 211 УК Беларуси (присвоение либо растрата).

 
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Тэги: батюшка со свастикой Персона: Константин Бурыкин

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