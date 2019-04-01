Чиновники попросили Hrodna.life удалить первоапрельскую шутку о Назарбаеве

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На гродненском новостном сайте в День дурака вышло несколько шутливых новостей с припиской в ​​конце: «Советуем обратить внимание на дату в календаре». Одна из них не понравилась местным чиновникам.

Источник: hrodna.life

На сайте написали, будто Гродно станет городом-побратимом Нур-Султана (Астаны), по случаю чего в областном центре установят памятник Нурсултану Назарбаеву, который якобы подарят казахстанцы.

После публикации в редакцию позвонил заместитель начальника отдела идеологии Сергей Шумейко, также звонили из горисполкома, передает Svaboda.org.

Редактор Hrodna.life Алексей Шота пообещал текст не снимать. Хотя бы потому, что есть кэш Google — и будет как с «прокопенягейтом», что что-то сняли, а ведь это было.
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Тэги: 1 апреля Беларусь-Казахстан Персона: Нурсултан Назарбаев Сергей Шумейко Алексей Шота Город: Гродно

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