Чиновники попросили Hrodna.life удалить первоапрельскую шутку о Назарбаеве

На гродненском новостном сайте в День дурака вышло несколько шутливых новостей с припиской в ​​конце: «Советуем обратить внимание на дату в календаре». Одна из них не понравилась местным чиновникам.

Источник: hrodna.life

На сайте написали , будто Гродно станет городом-побратимом Нур-Султана (Астаны), по случаю чего в областном центре установят памятник Нурсултану Назарбаеву, который якобы подарят казахстанцы.

После публикации в редакцию позвонил заместитель начальника отдела идеологии Сергей Шумейко, также звонили из горисполкома, передает Svaboda.org .

Редактор Hrodna.life Алексей Шота пообещал текст не снимать. Хотя бы потому, что есть кэш Google — и будет как с «прокопенягейтом», что что-то сняли, а ведь это было.