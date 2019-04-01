Виталия Рымашевского вызвали на допрос в Следственный комитет

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» вызвали на допрос в Следственный комитет 4 апреля.

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По словам политика, следователь не сообщила подробностей, пообещав рассказать о причинах вызова при встрече.

Рымашевский намерен прийти на допрос. Вызов в СК политик считает давлением на его семью в связи с его деятельностью.

Напомним, 25 марта его брата Сергея Рымашевского вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу об убийстве в Бобруйске, совершенном в 1989 году. Виталию на тот момент было 12 лет, брату — 8 лет. При этом ни сам политик, ни его близкие на тот момент в Бобруйске не проживали.