Экс-главе комитета экономики Гомельского облисполкома предъявили иск более чем на 78 тысяч рублей

Во время судебного процесса по уголовному делу бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвиры Карницкой обвиняемой предъявлен иск более чем на 78 тыс. рублей.

Процесс над экс-чиновницей проходит в суде Центрального района Гомеля.

Карницкая обвиняется в злоупотреблении властью или служебными полномочиями по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса. Согласно материалам дела, будучи членом совета содействия привлечению инвестиций облисполкома, она оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

В 2013 году между облисполкомом и частным предприятием был заключен инвестиционный договор, в соответствии с которым фирма в шестимесячный срок обязалась реализовать проект «Организация производства крашеных фасадов по индивидуальным заказам» в Речице. Как считает обвинение, при содействии Карницкой срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС.

«В законодательстве четко указано, что штрафные санкции предъявляются инвестору, субъекту хозяйствования. Абсурд, который сегодня происходит: субъект хозяйствования исчез, и тогда иск предъявляют чиновнику областного уровня. Следственный комитет обращался в таможенные органы и облисполком, чтобы те обратились по поводу этих сумм с гражданским иском ко мне. Однако там ответили, что законных оснований для этого нет. Но произошло то, что произошло», — заявила Карницкая.

Бывшая чиновница категорически не признает свою вину. В отношении зятя обвиняемой возбуждено уголовное дело в отдельном производстве.

Предполагается, что 2 апреля начнутся судебные прения, во время которых сторона обвинения огласит свою позицию по наказанию экс-главы областного комитета экономики. Карницкой грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.