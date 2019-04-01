Витебчанка устроила поножовщину из-за сделанного ей замечания

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В областную больницу доставили местную 45-летнюю женщину с резаной раной правой щеки, нижней губы и носа.

По сообщению УВД Витебского облисполкома, пострадавшая сделала замечание собачнице, за то, что та выгуливала питомца без намордника. Между женщинами возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Хозяйка собаки сбегала домой за ножом и причинила оппонентке и ее родственнице телесные повреждения.

Задержанной оказалась жительница областного центра 1968 года рождения.
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Тэги: поножовщина замечание больница Город: Витебск

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