Витебчанка устроила поножовщину из-за сделанного ей замечания

В областную больницу доставили местную 45-летнюю женщину с резаной раной правой щеки, нижней губы и носа.

По сообщению УВД Витебского облисполкома, пострадавшая сделала замечание собачнице, за то, что та выгуливала питомца без намордника. Между женщинами возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Хозяйка собаки сбегала домой за ножом и причинила оппонентке и ее родственнице телесные повреждения.

Задержанной оказалась жительница областного центра 1968 года рождения.