Защита просит оправдать коррупционера из Гомельского райисполкома

В суде Центрального района Гомеля продолжись судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы.

Экс-чиновник обвиняется в покушении на получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, и в превышении власти или служебных полномочий лицом, занимающим ответственное положение (ч. 1 ст. 14 к ч. 3 ст. 430 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Беларуси). В частности Ситница безвозмездно брал продукты питания в сельхозпредприятиях района.

Во время прений гособвинитель заявил о том, что некоторые эпизоды, по которым Ситница обвинялся в нанесении вреда правам и законным интересам некоторых потерпевших, не нашли своего подтверждения. В остальном прокурор полностью поддержал обвинение и подтвердил ранее высказанную просьбу о том, чтобы суд наказал бывшего чиновника лишением свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Адвокат Ситницы заявил, что гособвинитель просит чрезмерно суровое наказание для его подзащитного. По словам адвоката, действия экс-главы исполкома не принесли существенного вреда и не повлекли ущерба. В целом, как считает сторона защиты, в обвинении отсутствует конкретика и вина Ситницы не доказана. Поэтому попросил суд оправдать бывшего председателя исполкома и прекратить в отношении его уголовное преследование.

На заседание не явились потерпевшие, которыми признаны директора местных сельхозпредприятий. Поэтому суд не завершил прения и решил вызвать потерпевших на следующее заседание, которое назначено на 8 апреля. Планируется, что в этот же день обвиняемый выступит с последним словом.