МЗКТ разработал новое шасси для ЗРК «Бук»

Минский завод колесных тягачей разработал специальное корпусное колесное шасси МЗКТ-692250. Планируется, что на данном шасси будет устанавливаться ЗРК «Бук-МБ».

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Шасси МЗКТ-692250 является продолжением семейства серийно выпускаемых корпусных колесных шасси МЗКТ-6922 с колесной формулой 6×6.

Конструктивно новое шасси МЗКТ-692250 от предшествующих моделей отличается количеством осей, повышенной грузоподъемностью и более мощным двигателем.

МЗКТ-692250 представляет собой четырехосное полноприводное шасси с управляемыми колесами двух передних осей. Предназначено для эксплуатации по различным видам дорог и местности при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С.

Грузоподъемность шасси составляет 17 300 кг. Максимальная скорость при полной загрузке — 60 км/ч.

По аналогии с другими представителями семейства шасси МЗКТ-692250 оснащено электронной системой регулирования давления воздуха в шинах. За параметрами шасси следит бортовая информационно-управляющая система, которая в случае возникновения неисправности выводит информацию на дисплей, а также формирует голосовое сообщение.