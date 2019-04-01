«Форд» уходит из России. В Беларусь новые авто будут возить из других стран

Американский автопроизводитель «Форд» объявил, что уходит из России к концу 2019 года.

В официальном заявлении компании сказано, что акционеры совместного предприятия Ford Sollers (в нем участвуют «Форд» и российский «Соллерс») договорились, что его деятельность в будущем сконцентрируется только на сегменте легкого коммерческого транспорта.

Официальным дилером данной автомобильной марки в Беларуси является ООО «Автоцентр «Атлант-М Боровая».

В компании отметили, что продажи новых легковых автомобилей «Форд», произведенных в России, продолжатся в Беларуси до сентября 2019 года.

«Автоцентр «Атлант-М Боровая» имеет прямой контракт с «Форд» Motor Company и сейчас находится в стадии переговоров о переориентации поставок легковых автомобилей из других стран.

На данный момент производства автомобилей «Форд» организованы в Румынии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Турции и других странах.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в 2018 году в Беларуси было продано 1110 новых автомобилей «Форд». По сравнению с предыдущим годом продажи автомобилей этой марки выросли на 63%.