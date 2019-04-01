Россельхознадзор запретил ввоз новогрудских замороженных полуфабрикатов

Груз массой 746 кг производства ООО «ПровитБел» направлялся из Новогрудка в Московскую область.

По информации ведомства, инспекторы управления установили, что наименование груза «пельмени в ассортименте с мясной начинкой», указанное в ветеринарном сертификате, не соответствовало фактически перевозимой продукции — полуфабрикатам «драники» и «вареники». Кроме того, в грузовом отсеке транспортного средства был нарушен температурный режим.

Груз возвратили отправителю.