Россельхознадзор запретил ввоз новогрудских замороженных полуфабрикатов

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Груз массой 746 кг производства ООО «ПровитБел» направлялся из Новогрудка в Московскую область.

По информации ведомства, инспекторы управления установили, что наименование груза «пельмени в ассортименте с мясной начинкой», указанное в ветеринарном сертификате, не соответствовало фактически перевозимой продукции — полуфабрикатам «драники» и «вареники». Кроме того, в грузовом отсеке транспортного средства был нарушен температурный режим.

Груз возвратили отправителю.
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Тэги: Россельхознадзор пельмени драники Беларусь-Россия ПровитБел Город: Новогрудок

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