На стройке первого небоскреба Минска погиб рабочий
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Десятиметровая железобетонная плита упала на 52-летнего рабочего на стройке МФК «Газпром центр».
По сообщению МЧС, инцидент произошел 30 марта. Мужчина был в сознании после случившегося, но спустя полчаса медики констатировали его смерть.
Сотрудник ЧСУП «ЕвроАлмаз» Виктор Жеру работал на объекте третий день.
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Церемония закладки памятной капсулы в знак начала строительства самого высокого здания страны состоялась 21 августа 2015 года. В декабре 2016-го строительные работы были законсервированы. В начале 2018-го стало известно, что строительство комплекса будет завершать итальянская компания Codest. Его планируют открыть до конца 2020 года.