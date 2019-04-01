На стройке первого небоскреба Минска погиб рабочий

Десятиметровая железобетонная плита упала на 52-летнего рабочего на стройке МФК «Газпром центр».

Фото: МЧС

По сообщению МЧС, инцидент произошел 30 марта. Мужчина был в сознании после случившегося, но спустя полчаса медики констатировали его смерть.

Сотрудник ЧСУП «ЕвроАлмаз» Виктор Жеру работал на объекте третий день.