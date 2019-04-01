На стройке первого небоскреба Минска погиб рабочий

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Десятиметровая железобетонная плита упала на 52-летнего рабочего на стройке МФК «Газпром центр».

Фото: МЧС

По сообщению МЧС, инцидент произошел 30 марта. Мужчина был в сознании после случившегося, но спустя полчаса медики констатировали его смерть.

Сотрудник ЧСУП «ЕвроАлмаз» Виктор Жеру работал на объекте третий день.

Церемония закладки памятной капсулы в знак начала строительства самого высокого здания страны состоялась 21 августа 2015 года. В декабре 2016-го строительные работы были законсервированы. В начале 2018-го стало известно, что строительство комплекса будет завершать итальянская компания Codest. Его планируют открыть до конца 2020 года.

 
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Тэги: МЧС Газпром Центр ЕвроАлмаз Персона: Виктор Жеру Город: Минск

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