Лукашенко отправил в отставку своего бывшего помощника Геннадия Лавренкова

Геннадий Лавренков освобожден от должности помощника президента — инспектора по Могилевской области в связи с выходом в отставку, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко подписал указы о назначении бывшего министра сельского хозяйства Леонида Зайца председателем Могилевского облисполкома, бывшего вице-премьера Михаила Русого — помощником президента — инспектором по Могилевской области.

Главе Администрации президента Наталье Кочановой поручено внести кандидатуру Леонида Зайца на утверждение Могилевского областного совета депутатов.

Таким образом, Лукашенко формализовал решения, озвученные им сегодня на встрече с Зайцем и Русым.

Указы президента о снятии обоих чиновников с должностей вице-премьера и министра были подписаны 27 марта. Днем ранее своих постов лишились председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский и председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов. На Геннадия Лавренкова (в середине 2000-х был управделами президента) было возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского райисполкома. Витюнова отправили руководить агрохолдингом «Купаловское».

25 марта Александр Лукашенко подверг резкой критике работу госчиновников по развитию сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах. «Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный президента (Михаил Русый. — БелаПАН.). Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области (Геннадий Лавренков. — БелаПАН.). Губернатор самый продвинутый (Владимир Доманевский. — БелаПАН.). И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?» — задался он вопросом.

Посещая 26 марта молочно-товарный комплекс «Слижи» предприятия «Амкодор-Шклов» из структуры агрохолдинга «Купаловское», возмутился условиями содержания коров и отсутствием порядка в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю, — заявил он. — Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. Здесь никогда никто не убирает по-человечески».

Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить по фактам бесхозяйственности уголовные дела. «К вечеру чтобы на столе здесь лежал список всех, кто меня здесь сопровождал, — потребовал он. — Кроме губернатора и прочих тут еще были люди конкретные, которые за это должны были отвечать. Понятно? Всех под нож, всех до единого. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор. Ты понимаешь, что я сказал».

27 марта Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц предприятий «Амкодор-Шклов» и «Купаловское» возбуждено уголовное дело.