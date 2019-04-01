Подозреваемого в погроме в редакции «Коммерсанта» задержали в Екатеринбурге

Задержанный — 46-летний местный житель.

Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ. Ведомство утверждает, что погром носил «бытовой характер» и что задержанный был пьян. Полицейские задержали его в квартире, он не стал отрицать свою причастность и написал явку с повинной.

Ущерб, нанесенный редакции, оценили в 70 тысяч российских рублей. Уголовное дело возбуждено за умышленное повреждение чужого имущества. СК не уточнил, будет ли просить об аресте задержанного; обвинение ему еще не предъявили.

О погроме в редакции стало известно утром 1 апреля. С 29 марта по 1 апреля в кабинете гендиректора Сергея Плахотина, главного редактора и главного бухгалтера сломали компьютеры. Кроме того, нападавший разгромил серверную, похитил жесткие диски и оставил записку «Сдохнешь, сявка».