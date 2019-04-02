Посол Беларуси Семашко пошел в атаку на Россию

Накануне Дня единения народов Беларуси и России в «Российской газете» вышло интервью с послом Беларуси в Москве Владимиром Семашко.

Кроме всего прочего, дипломат остановился на проблемных вопросах в двухсторонних отношениях. В частности, таким спорным моментом является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.

«Проблема — налоговый маневр. Долго о ней я говорить не буду, лишь обозначу, что, на наш взгляд, это нарушение Договора о Евразийском экономическом союзе. Такого не должно было произойти, а если произошло, то следовало учитывать интересы и белорусской нефтепереработки», — заявил дипломат.

Также, отметил Семашко, в этом году заканчивается действие протокола о ценах на газ, а что будет дальше не ясно. Он подчеркнул, что свои предложения по новой цене Беларусь уже дважды отправляла в правительство РФ, Минэнерго и «Газпром», однако реакции со стороны российских партнеров нет.

Предложения белорусской стороны состоят в том, чтобы «поэтапно в переходный период 2020-2024 годов к моменту образования единого рынка природного газа, как это предусматривается Договором о создании ЕАЭС, цена на газ для Беларуси была как в Смоленской области. Иначе останутся неравные условия для субъектов хозяйствования наших стран».