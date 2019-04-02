В Минске изменили названия нескольких остановок

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Государственное предприятие «Столичный транспорт и связь» сообщило об обустройстве новых остановок в районе торгового центра «Ждановичи».

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Это связано, отметили в предприятии, с завершением ремонтных работ по расширению переулка Колесникова и разворотного кольца для общественного транспорта.

С восьмого апреля будут внесены изменения в следующие маршруты автобусов №№ 60, 83Э, 101, 121, 125, 140, 1026-ТК, 1107-ТК, 1112-ТК, 1130-ТК, 1183-ТК, 1230-ТК, 1259-ТК.

Кроме этого отмечено, что на нынешней остановке «ТЦ Ждановичи» по переулку Колесникова со стороны железной дороги будут только высаживать пассажиров. Посадка будет проходить на новой остановке, которая находится на противоположной стороне дороги со стороны жилой застройки.

Будут изменены и наименования трех остановок.
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Тэги: общественный транспорт Город: Минск

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