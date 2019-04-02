Россельхознадзор сообщил о прекращении Беларусью сертификации транзитных овощей в Россию

Беларусь прекратила сертификацию плодовоовощной продукции, следующей транзитом из третьих стран в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Фото pixabay.com

«Белорусская сторона сообщила о прекращении сертификации плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран для растамаживания на территории Белоруссии и дальнейшего реэкспорта в Россию. Указанная мера коснется исключительно той продукции, которая вошла в список ответных экономических мер РФ и продлится до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран. По мнению белорусских коллег, эти действия позволят пресечь поступление «санкционной» продукции, поставляемой из Республики Беларусь в Россию», — отмечает Россельхознадзор.

Вместе с тем импортные поставки растительной продукции, предназначенной для употребления на территории Беларуси, продолжатся. С целью исключения нелегальных поставок таких товаров в Россию белорусская сторона приступила к рассылке запросов в третьи страны с просьбой уточнить информацию об объемах производства и экспорта плодоовощной продукции в Республику Беларусь.

«В ходе переговоров Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на то, что до сих пор продолжается поступление в Россию белорусских яблок, выращенных в минувшем году, тогда как в прошлом году такие поставки были прекращены еще в середине февраля. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками белорусской пекинской капусты, которая, по мнению экспертов, не может храниться так долго», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

На минувшей неделе Россельхознадзор сообщил о возможном введении запрета на реэкспорт плодоовощной продукции, поступающей в Россию из Беларуси. Причиной предполагаемых мер стали «многочисленные случаи поступления с территории Республики Беларусь «санкционной» продукции и как следствие недоверие к системе фитосанитарной сертификации, осуществляемой службой по карантину и защите растений Республики Беларусь».