Путин разрешил одолжить Беларуси 600 млн долларов

Президент РФ принял решение о выделении Беларуси кредита в размере 600 млн долларов, который будет направлен на погашение основного долга по ранее взятым у России займам.

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По словам министра финансов Антона Силуанова, в настоящее время готовятся все необходимые документы для подписания соглашения.

Кроме этого, отметил глава ведомства, до мая Беларусь может еще получить и очередной транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 200 млн долларов – Силуанов отметил, что белорусская сторона выполнила все необходимые условия.

Как сообщал БелаПАН, министр финансов Беларуси Максим Ермолович 27 февраля сказал журналистам, что Беларусь обратилась к России с просьбой о выделении кредита на 600 млн долларов для рефинансирования ранее выданных заимствований, однако российская сторона решение пока не приняла.

По информации белорусской стороны, средства на предоставление такого кредита предусматривались Россией в федеральном законе о бюджете на 2019 год. «Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь все отработано, проект решения подготовлен. Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», — добавил он.

Белорусские власти также надеялись получить седьмой транш кредита ЕФСР на 200 млн долларов до конца первого квартала. «Учитывая, что мы по седьмому траншу продемонстрировали достаточно высокий уровень исполнения показателей, я считаю, что у нас есть все основания рассчитывать на положительное решение совета фонда по его выделению», — отметил глава Минфина. Он подчеркнул, что отчет о выполнении условий кредита ЕФСР направлен в фонд: «По моей информации, предварительное заключение фонда готово».

Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств ЕФСР Минфин Беларуси и Евразийский банк развития, который управляет средствами фонда, подписали 25 марта 2016 года. Документ предполагает выделение 2 млрд долларов на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка. Первый транш кредита ЕФСР на 500 млн долларов поступил в марте 2016 года, второй, на 300 млн долларов, — в июле 2016 года, третий (300 млн) — в апреле 2017 года, четвертый (300 млн) — в июне 2017 года, пятый (200 млн) — в октябре 2017 года, шестой (200 млн) — в октябре 2018 года.