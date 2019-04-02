Умер актер Александр Васильев

В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни в возрасте 60 лет ушел из жизни российский актер Александр Васильев.

Фото с сайта hotspur.ru

Кинозрителю он известен по ролям в таких популярных сериалах, как «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», а также фильмам «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Гадкие лебеди», «Фауст».

Как сообщили на киностудии «Ленфильм», с которой он сотрудничал почти всю жизнь, проститься с актером можно будет третьего апреля в 11:00 на киностудии. После этого в церкви Смоленской Иконы Божьей матери пройдет отпевание. Тело Васильева будет предан земле на Смоленском кладбище северной столицы.