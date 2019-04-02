Родственники осужденных по статье 328 собрались у парламента и требуют встречи со спикером Андрейченко

Около двадцати родственников осужденных по «антинаркотической» статье 328 УК утром 2 апреля пришли к Дому правительства в Минске и требуют встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Сегодня открывается шестая сессия Палаты представителей.

К собравшимся вышел заведующий отделом по работе с обращениями граждан Палаты представителей Виктор Сазон. В настоящее время он обсуждает с ними возможность организации такой встречи.

Родственники хотят обсудить с главой нижней палаты парламента сроки, в которые будет внесен на рассмотрение депутатов законопроект по корректировке 328-й статьи УК. За происходящим наблюдают около десятка сотрудников правоохранительных органов, большинство из них в гражданской одежде. Некоторые ведут видеозапись происходящего.

Весной 2018 года в парламент уже поступал законопроект с поправками в статью 328 УК. Этому способствовала голодовка активисток инициативы «Матчын рух 328», которая началась 27 апреля и длилась 15 дней. Четырнадцать женщин, чьи дети приговорены к длительным срокам заключения по ст. 328, голодали, разбившись на две группы, в Пуховичском районе (Минская область) и Калинковичах (Гомельская область). Они требовали гуманизации наказания по антинаркотическим статьям. Участницы голодовки также добивались встречи с Александром Лукашенко, но самым высокопоставленным чиновником, который с ними встретился, стала глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Законопроект прошел первое чтение, в нем было положение о снижении нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 статьи 328. Однако поправки в статью были изъяты из законопроекта, принятого 19 декабря Палатой представителей во втором чтении. Как пояснил тогда на заседании нижней палаты член парламентской комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, комиссии не удалось достигнуть согласия при внесении поправок в эту статью.

Фото Татьяны Коровенковой