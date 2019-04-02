Трагедия в Лиде: после тренировки умер десятиклассник

В Лиде, в филиале учреждения образования «Гродненское государственное училище олимпийского резерва», произошла трагедия: умер учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович, сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма.

По имеющейся на данный момент информации, Дороховичу стало плохо после плановой тренировки. Была оперативно вызвана скорая помощь, однако, несмотря на предпринятые врачами меры, спасти юношу не удалось.

По факту смерти десятиклассника проводятся следственные мероприятия.