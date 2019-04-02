Путин поздравил Лукашенко с Днем единения

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Глава российского государства Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России.

Фото пресс-службы Кремля

Путин отметил, что в 2019-м отмечается 20-летний юбилей подписания Договора о создании Союзного государства.

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения

Он отметил, что за все эти годы Москва и Минск серьезно «продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции».

По мнению Путина, в настоящее время реально работают масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других отраслях, расширяется межрегиональное взаимодействие.


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«Координация усилий в сферах внешней политики и обороны способствует укреплению международных позиций России и Беларуси, обеспечению безопасности наших граждан», — отметил в поздравлении глава российского государства.

Путин «высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей, который позволяет обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы двусторонней повестки дня, находить решения, наилучшим образом отвечающие интересам братских народов двух стран».

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу с праздником, а также направил поздравления народам Беларуси и России.
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин

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