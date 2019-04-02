Андрейченко боится деструктивных сил

Обеспечение безопасности в цифровую эпоху требует принципиально новых подходов, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко 2 апреля на открытии весенней сессии парламента.

«В этом плане одобренная недавно президентом страны Концепция информационной безопасности — исключительно важный и актуальный документ, с учетом которого нам теперь нужно будет строить всю свою дальнейшую работу», — сказал он.

Андрейченко обратил внимание на «два серьезных законопроекта». «Один из них касается усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. Его значимость обусловлена тем, что методы различных деструктивных сил с каждым днем становятся все более изощренными. Мы же должны научиться четко распознавать все эти угрозы и жестко работать на упреждение», — заявил спикер.

Вторым таким документом он назвал законопроект о борьбе с допингом. «На первый взгляд, его связь с безопасностью в сфере информации не так очевидна. Но мы видим, какой невосполнимый урон допинговые скандалы могут нанести репутации спортсменов, да и государства в целом. Нам это совершенно не нужно, особенно накануне II Европейских игр. Ведь позитивный имидж страны создается ценой огромных усилий, в том числе в рамках реализации миролюбивого многовекторного внешнеполитического курса нашего государства», — считает глава нижней палаты.

Поправки в законы по вопросам усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма были приняты Палатой представителей в первом чтении в декабре 2018 года. Документ вводит запрет на реабилитацию нацизма, пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение, хранение и приобретение символики экстремистских и террористических организаций. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за умышленную публичную реабилитацию нацизма.