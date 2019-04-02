Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства

Александр Лукашенко принял во вторник, второго апреля, ряд кадровых решений. Они являются продолжением того разноса, который устроил глава государства, посещая Могилевскую область.

Фото из архива пресс-службы президента

Так, как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко сегодня:

назначил: Анатолия Хотько – министром сельского хозяйства и продовольствия;

согласовал: Александра Титка – на должность главы Шкловского райисполкома.

Новый министр ранее занимал должность генерального директора «Белплемживобъединения», а новый руководитель района – начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.

С 2012 года Министерство сельского хозяйства возглавлял Леонид Заяц. 27 марта Лукашенко подписал указ о его освобождении. 1 апреля Заяц был назначен председателем Могилевского облисполкома.