Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства

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Александр Лукашенко принял во вторник, второго апреля, ряд кадровых решений. Они являются продолжением того разноса, который устроил глава государства, посещая Могилевскую область.

Фото из архива пресс-службы президента

Так, как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко сегодня:

  • назначил: Анатолия Хотько – министром сельского хозяйства и продовольствия;
  • согласовал: Александра Титка – на должность главы Шкловского райисполкома.

Новый министр ранее занимал должность генерального директора «Белплемживобъединения», а новый руководитель района – начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.

С 2012 года Министерство сельского хозяйства возглавлял Леонид Заяц. 27 марта Лукашенко подписал указ о его освобождении. 1 апреля Заяц был назначен председателем Могилевского облисполкома.
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Тэги: кадровая политика министерство сельского хозяйства Персона: Александр Лукашенко Анатолий Хотько Александр Титок Леонид Заяц

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