Лукашенко не доволен тем, как в регионах выполняется «матрица задач»

Совещание по вопросам регионального развития провел 2 апреля президент Беларуси. Основной посыл главы государства — надо создавать условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсов под потребность экономики регионов.

По слова Александра Лукашенко, большинство создаваемых рабочих мест не относится к высокопроизводительным и предполагает низкую квалификацию работников и невысокую зарплату.

«Одна из первостепенных задач местных органов власти — организация производств именно с углубленной переработкой сырья и получение экспортоориентированной и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в прошлом году подавляющее большинство областей не достигли запланированных цифр по валовому региональному продукту и производительности труда.

«Некоторые регионы не выполнили задания по экспорту товаров, привлечению прямых иностранных инвестиций, и никто не снизил уровень затрат на производство и реализацию продукции. И в этом году еще не все губернаторы обеспечивают выполнение матрицы задач», — цимтирует Лукашенко пресс-служба президента.

Официальный лидер подчеркнул, что «сегодня важны не столько объем производства, сколько его эффективность и конечный результат — прибыль и рентабельность». При этом значительная часть предприятий по-прежнему работает с убытками, отметил Лукашенко.