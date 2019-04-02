Лукашенко: регионы из рук вон плохо подготовлены к посевной кампании

Президент Беларуси подверг критики руководство регионов за плохую подготовку к посевной кампании. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 апреля на совещании по вопросам регионального развития

По словам главу государства, «весенние полевые работы начались с проблем».

«Губернаторам уже давно следовало определить четкий, детальный, насколько это возможно план действий по проведению посевной кампании — от вывоза органики на поля и до завершения всех полевых работ», — отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что «провалов в этом году быть не должно».

Президент убежден, что достаточный уровень развития агропромышленного комплекса позволяет качественно работать в любых условиях: «Хозяйства должны быть обеспечены техникой, топливом, минеральными удобрениями и семенами».

«Но что меня больше всего настораживает — местами в проведении полевых работ нет элементарного порядка. Регионы из рук вон плохо подготовлены к этой кампании», — заявил Лукашенко.

«Хватит все свои просчеты списывать на погоду», — цитирует президента его пресс-служба.