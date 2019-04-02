Лукашенко: сколько инвесторов мы развернули за счет волокиты и бюрократизма

Александр Лукашенко недоволен отсутствием системной работы с инвесторами. Об этом глава государства заявил 2 апреля на совещании по вопросам регионального развития.

С каждым инвестором надо работать индивидуально, отметил Лукашенко.

«Сколько из них мы развернули за счет своей волокиты, бюрократизма, отсутствия решительности выполнить задачу. Все регионы подписали соглашения с китайскими провинциями и городами. Многие руководители неоднократно бывали в этой стране. Где проекты и инвестиции?» — задал президент вопрос участникам совещания.

По уже имеющимся инвестиционным проектам работа ведется некачественно — не соблюдаются сроки реализации, с низкой отдачей, обратил внимание Лукашенко.

«Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Нужны производства завтрашнего дня, новые товары и технологии. Нужна изюминка на каждом предприятии. Следует генерировать новые идеи, внедрять ноу-хау, производить востребованную на рынке продукцию», — подчеркнул официальный лидер.

Фундамент успешного развития государства — сильная экономика, вновь заявил Лукашенко.

«Я уже много раз говорил, что если у нас и будут какие-то проблемы — только тогда, когда у нас будет плохо работать экономика. Других проблем у нас нет и быть не может. Поэтому прежде всего необходимо развивать экономику регионов (экономика вообще вся там — в регионах), создавать там рабочие места», — цитирует президента его пресс-служба.