В Беларуси на четверть выросла заболеваемость боррелиозом после укусов клещей

В 2018 году за медпомощью в связи с укусами иксодовых клещей обратилось 39.242 человека, в том числе 10.845 детей, сообщает Министерство здравоохранения.

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Количество обратившихся по сравнению с предыдущим годом сократилось на 16,3%. Наибольшее число пострадавших отмечалось в Гродненской, Могилевской областях и Минске (6.351, 5.650 и 9.548 случаев соответственно), наименьшее — в Гомельской области (3.384).

Результаты микробиологического мониторинга Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии показали, что треть клещей были инфицированы боррелиями, которые вызывают боррелиоз (болезнь Лайма). В одной из биопроб на территории Гродненской области впервые выявлена инфицированность клещей возбудителем туляремии —природно-очагового инфекционного заболевания с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и легких.

По данным организаций здравоохранения, показатель заболеваемости клещевым энцефалитом за прошлый год не изменился и составляет 1,41 на 100 тыс. населения. Всего на территории Беларуси в 2018 году было зарегистрировано 134 случая клещевого энцефалита (в 2017 году — 136). Превышающие республиканский уровни заболеваемости клещевым энцефалитом отмечены в Гродненской области — 4,8 на 100 тыс. населения, а также Брестской — 3,4.

Заболеваемость боррелиозом по сравнению с 2017 годом возросла на 26,1%. В 2018 году зарегистрировано 2.052 случая боррелиоза (1.627 случаев годом ранее). Показатель заболеваемости составил 21,6 на 100 тыс. населения (в 2017 году — 17,1). Превышающие республиканский уровни заболеваемости боррелиозом в прошлом году зарегистрированы в Минске — 35,9 на 100 тыс. населения, Витебской области — 26,9 случая, Могилевской — 22,6 случая, Гродненской — 22,09.

Кроме того, отмечают инфекционисты, за два месяца 2019 года в стране зарегистрировано шесть случаев укусов клещей, причем первые — еще в феврале. К медикам обратились шесть человек, из них четверо — в Брестской области (Пинский, Жабинковский, Пружанский и Кобринский районы), один — в Минской области (Любанский район), еще один — в Минске.