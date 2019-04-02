В Беларуси вырастет тарифная ставка первого разряда

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, постановлением Совета министров от 1 апреля 2019 года № 214 установлена в 36 рублей 40 копеек. Документ вступает в силу 1 мая.

С 1 октября 2018 года тарифная ставка оставляет 35,5 рубля.

Как сообщалось, 27 февраля министр финансов Максим Ермолович сообщил, что повышение зарплат бюджетникам в этом году планируется провести дважды — в мае и сентябре. По его словам, задача обеспечить оплату труда бюджетников на уровне не ниже 80% от средней зарплаты по стране не была выполнена ни в 2018 году, ни в январе текущего.

«Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить», — подчеркнул Ермолович, добавив, что такое развитие событий предусмотрено целевым бюджетным сценарием на 2019 год.

1 января 2020 года в Беларуси будет установлена равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки вместо 27-разрядной с разницей между коэффициентами не менее 6%. Это предусматривает указ № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», который подписал 18 января Александр Лукашенко.

Согласно планам правительства, в 2019 году средняя зарплата в Беларуси должна составить не менее 1.025 рублей, а зарплата в бюджетном секторе — достичь 820 рублей.

Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы бюджетников. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.

Указом предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. В ее составе будут оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Упорядочиваются выплаты, связанные с отраслевой спецификой.

При введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня заработной платы работников бюджетных организаций.