Лукашенко ориентировал нового министра сельского хозяйства на развитие животноводства

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2 апреля министром сельского хозяйства и продовольствия был назначен Анатолий Хотько, сменивший в этой должности Леонида Зайца, руководившего ведомством с 2012 года.

Анатолий Хотько. Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

Анатолий Хотько родился в 1974 году в деревне Буда-Гресская Слуцкого района Минской области. В 1996-м окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2006-м — Академию управления при президенте.

В 1997-1999 годах работал главным зоотехником, заместителем председателя по животноводству колхоза «Криница» Копыльского района Минской области. С 1999 по 2001 годы — главный зоотехник колхоза «Новый быт» Минского района Минской области, с 2001 по 2004 годы — главный зоотехник, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома Минской области. В 2005-2006 годах — главный зоотехник Белорусского государственного объединения по племенному животноводству «Белплемживобъединение».

В 2006-2007 годах работал заместителем генерального директора ОАО «Минскоблхлебопродукт», в 2007-2015 годах — генеральным директором этого акционерного общества. С 2015 по 2016 годы — заместитель генерального директора «Белплемживобъединения», с 2016 года — его генеральный директор.

Как отметил президент Беларуси, решение о назначении Анатолия Хотько он принял с учетом опыта его работы в сфере сельского хозяйства и его отличных профессиональных знаний в области животноводства.


Лукашенко, коровы и вертикаль. Жесточайший спрос не работает

«Вся ваша биография связана с работой с животными. Вы и образование получили в этой сфере, и, как мне докладывают, на последнем месте работы у вас неплохо складывались дела. Поэтому, учитывая ваш опыт и те проблемы, которые у нас есть в сельском хозяйстве, мной принято решение о направлении вас руководить», — сказал Лукашенко.

Он ориентировал нового руководителя министерства на эффективную работу по развитию в первую очередь животноводства.

«Вы не хуже меня знаете, что в растениеводстве немного проще, и мы хоть как-то работаем относительно того, как это требуется. Что касается животноводства, то это финишное производство нашего сырья в сельском хозяйстве (молока, мяса и так далее), здесь у нас проблем хватает. А если животноводство не в порядке, то тогда и растениеводство не надо», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.
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Тэги: сельское хозяйство животноводство Персона: Леонид Заяц Александр Лукашенко Анатолий Хотько

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