Замглавы МВД не понимает повышенного интереса к скульптуре городового

Министерство внутренних дел может извиниться перед девушкой, задержанной у скульптуры «Минский городовой», если в составе ее действий суд не найдет признаков административного правонарушения, заявил журналистам в Палате представителей 2 апреля заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко.

«Это не ребенок, это взрослый человек. Если он начинает непроизвольные движения в отношении [скульптуры], а потом выкладывает это в интернет, начинаются определенные нездоровые комментарии, — сказал Мельченко. — Вот когда суд примет решение и посчитает, что мы должны извиниться, мы извинимся. Если таких оснований нет — мы извиняться не будем».

На вопрос, каких правил поведения нужно придерживаться гражданам у городской скульптуры, чтобы не быть наказанными, чиновник ответил: «Эти правила поведения изложены в наших комментариях. Я вообще не понимаю эти вопросы по отношению к этой скульптуре. У нас очень много скульптур».

Скульптура «Минский городовой» была установлена возле здания МВД в 2017 году по случаю 100-летия белорусской милиции и вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Милиция неоднократно задерживала людей за какие-либо действия по отношению к скульптуре, после чего их подвергали административным наказаниям.

В ноябре прошлого года милиция опубликовала видео с 16-летним подростком, который извинялся перед МВД за то, что ударил городового ладонью по «лицу». Подростка задержали и составили протокол за мелкое хулиганство. Пресс-служба МВД выступила с официальным комментарием, в котором говорилось, что скульптура минского городового оказалась в центре «нездорового внимания». В тот же день глава МВД Игорь Шуневич заявил журналистам, что лично принял решение о подготовке видеоролика с извинениями подростка перед министерством и скульптурой. Позже административное дело в отношении юноши прекратили, так как комиссия по делам несовершеннолетних решила, что в его действиях не было состава правонарушения.