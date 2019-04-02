Лукашенко считает, что в Шкловском районе не хватает дисциплины

Председателем Шкловского райисполкома назначен Александр Титок. Такое решение 2 апреля принял президент Беларуси. Титок сменил Василия Витюнова, снятого с должности 26 марта после посещения главой государства хозяйства «Амкодор-Шклов».

Александр Титок. Фото «Хойникские новости»

До назначения в Шклов Александр Титок работал начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. А ранее был председателем Хойникского райисполкома, работал на руководящих должностях в Мозырском райисполкоме.

Как отметил Лукашенко, Шкловский район — «это в какой-то степени экспериментальная площадка для развития сельского хозяйства в будущем».

«Таким и останется Шкловский район. Там в плане организации района сделано, на мой взгляд, всё. Может быть, полшага надо будет сделать, если в этом будет необходимость, в плане оптимизации, организации сельскохозяйственного производства в масштабах района», — сказал Лукашенко.

Ключевой же проблемой, как считает глава государства, является отсутствие дисциплины.

«Не хочу сказать, что там кадры хуже, чем где-либо, ни в коем случае, там грамотные люди, но ответственности, дисциплины не хватало всегда. Поэтому там нужен человек аккуратный, с холодной головой, но горячим сердцем и, самое главное, чистыми руками», — сказал Лукашенко.

В этом плане президент надеется, что работа в структуре МЧС поможет нового председателю райисполкома:

«Надеюсь, работая в такой военной, можно сказать, организации, поднаторели в плане дисциплины и порядка — в том, чего нам не хватает в сельском хозяйстве, в частности в Шкловском районе».

Лукашенко предостерег нового руководителя района от принятия поспешных решений. «Прежде чем что-то делать, надо много раз подумать — принцип любого руководителя. Я хочу, чтобы вы разобрались в кадрах Шкловского района и не спеша, если это необходимо, приняли соответствующие решения», — цитирует президента его пресс-служба.