На Копыльщине молодой человек взобрался на опору ЛЭП и погиб от удара током
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Трагедия произошла в Копыльском районе первого апреля – здесь от удара током погиб молодой человек.
Как сообщается, двое сельчан приехали в населенный пункт Гулевичи. Оставив авто в полукилометре от воздушной линии электропередачи, они подошли вплотную к опасному «объекту». Один из друзей поднялся к проводам линии 10 кВ – его ударило током.
Прибывшим по вызову второго молодого человека медикам оставалось лишь констатировать смерть.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства гибели.