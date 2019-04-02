Три десятка айфонов пытался нелегально ввезти в Беларусь житель Бреста

Партию провозимых без таможенного оформления смартфонов iPhone Xs и iPhone Xr обнаружили у жителя Бреста в пункте пропуска «Домачево».

Утром 31 марта 33-летний брестчанин на минивэне «Рено» возвращался из Польши. Во время углубленного досмотра автомобиля под задним сидением и в конструктивных особенностях кузова были обнаружены тридцать коробок с айфонами.