Три десятка айфонов пытался нелегально ввезти в Беларусь житель Бреста

/ Общество
Просмотров: 39

Партию провозимых без таможенного оформления смартфонов iPhone Xs и iPhone Xr обнаружили у жителя Бреста в пункте пропуска «Домачево».

Утром 31 марта 33-летний брестчанин на минивэне «Рено» возвращался из Польши. Во время углубленного досмотра автомобиля под задним сидением и в конструктивных особенностях кузова были обнаружены тридцать коробок с айфонами.

Партию смартфонов оценили в 85 тысяч рублей. До решения суда изъят и автомобиль — его оценили в 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: контрабанда айфоны Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

16 и 17 лет колонии. Предприниматель и таможенник осуждены за контрабанду гашиша

16 и 17 лет колонии. Предприниматель и таможенник осуждены за контрабанду гашиша

Наш ответ России. МВД обеспокоено ростом контрабанды с территории РФ

Наш ответ России. МВД обеспокоено ростом контрабанды с территории РФ

В США белорусу дали 15 лет тюрьмы за контрабанду прицелов

В США белорусу дали 15 лет тюрьмы за контрабанду прицелов

Коррупционный дым застит глаза белорусской таможне?

Коррупционный дым застит глаза белорусской таможне?