Тимошенко: Порошенко не может быть во втором туре – он туда прорвался нечестным путем

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Занявшая по официальным данным Центризбиркома третье место на выборах президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что действующий глава государства Петр Порошенко фальсифицировал выборов.

Фото со страницы Юлии Тимошенко в соцсети

По ее словам, результаты выборов, которые касаются «конкретно Порошенко, сфальсифицированы, он не может быть во втором туре, и он туда прорвался нечестным путем».

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что глава государства применил несколько технологий, которые привели к искажению результатов выборов. В частности, она вспомнила о регистрации своего однофамильца – Юрия Тимошенко.

Также кандидат в президенты заявила, что в пользу Порошенко избирателей подкупали за средства госбюджета и других источников финансирования.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Юлия Тимошенко

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