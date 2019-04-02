Тимошенко: Порошенко не может быть во втором туре – он туда прорвался нечестным путем
Занявшая по официальным данным Центризбиркома третье место на выборах президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что действующий глава государства Петр Порошенко фальсифицировал выборов.
По ее словам, результаты выборов, которые касаются «конкретно Порошенко, сфальсифицированы, он не может быть во втором туре, и он туда прорвался нечестным путем».
Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что глава государства применил несколько технологий, которые привели к искажению результатов выборов. В частности, она вспомнила о регистрации своего однофамильца – Юрия Тимошенко.
Также кандидат в президенты заявила, что в пользу Порошенко избирателей подкупали за средства госбюджета и других источников финансирования.