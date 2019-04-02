В Кремле заявили, что вопрос о выделении Беларуси 600 млн долларов еще не решен

Вопрос о выделении Россией Беларуси кредита в размере 600 млн долларов находится в проработке, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, данный вопрос, как и многие другие вопросы, связанные с сотрудничеством Москвы и Минска и поддержкой Беларуси, постоянно стоят на повестке переговоров. Песков уточнил, что эти темы обсуждались и в ходе встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, пишет РБК .

«Я не стал бы делать сейчас официальных заявлений, давайте дождемся подходящего момента», — сказал представитель Кремля.

Накануне о намерении главы российского государства предоставить Минску государственный кредит в размере до 600 млн долларов сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, эти деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам.

Силуанов также сообщил, что до конца апреля Беларусь может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 200 млн долларов.

По словам министра финансов РФ, обсуждаются процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.