Лукашенко думает о подписании соглашения с РФ о взаимном признании виз

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассчитывают, что двустороннее соглашение с Россией о взаимном признании виз будет подписано и вступит в силу в течение 2019 года. Об этом заявил журналистам в Минске 2 апреля начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«Обе стороны, я думаю, заинтересованы в оперативном подписании», — сказал Бегун.

Представитель МВД добавил, что проект соответствующего документа находится на рассмотрении Александра Лукашенко. «Проект указа внесли президенту на рассмотрение. После этого — подписание соглашения и его ратификация, которая, думаю, будет на этой сессии».

Бегун уточнил, что МИД России прислал запрос белорусской стороне по поводу технических аспектов взаимодействия информационных ресурсов.

Планировалось, что соглашение будет подписано 13 декабря 2018 года в ходе заседания союзного Совмина в Бресте, но этого не произошло. Как заявил на следующий день Лукашенко, документ не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси. По его мнению, проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет.

Стоит отметить, что ранее официальный Минск настаивал, чтобы соглашение о взаимном признании виз вступило в силу до 20 мая 2019 года с учетом того, что с этого времени начинает действовать период безвизового въезда в Беларусь для иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры.

Российская сторона в связи с действием соглашения пообещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси, так как в нем не будет необходимости.

Подготовленное соглашение также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: обмен сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.