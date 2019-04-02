Бум потребительского кредитования закончился?

Задолженность населения Беларуси по потребительским кредитам в феврале выросла на 0,8% до 4,47 млрд рублей. В денежном выражении прирост задолженности по потребительским кредитам в феврале составил 37,7 млн рублей, свидетельствуют статданные Национального банка.

Следует отметить, что это минимальный прирост (в месячном выражении) объема потребительского кредитования, начиная с весны 2017 года.

Напомним, весной 2017 года в Беларуси перестала действовать норма, согласно которой кредитополучатели (физические лица) для получения потребительского кредита должны были предоставлять в банк справку из бухгалтерии о своих доходах.

После этого, с мая 2017 года, в Беларуси наблюдались высокие темпы роста выдачи потребительских кредитов. Ежемесячно задолженность населения перед банками по потребкредитам увеличивалась более чем на 100 млн рублей.

Как следствие в 2017 году задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 75% до 3 млрд рублей, в 2018 году — на 45,7% до 4,39 млрд рублей на 1 января 2019 года.

Тема кредитной активности населения поднималась в январе 2019 года на расширенном заседании правления Нацбанка. Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц тогда заявил, что ситуация на рынке розничного кредитования вызывает некоторую обеспокоенность.

«Быстрый рост потребительского кредитования в Беларуси потенциально может стать источником системного финансового риска, если данная тенденция сохранится», — отметил Калечиц и обратил внимание на рост долговой нагрузки на население в связи с высокими темпами роста потребительского кредитования.

Согласно прогнозу «БПС-Сбербанка», который занимает второе место на рынке потребительского кредитования, в 2019-м рынок потребительского кредитования вырастет более чем на 20%. «Мы планируем, что рынок потребкредитования будет расти, потому что доходы населения увеличиваются», — заявил в феврале этого года БелаПАН председатель правления банка Игорь Меркулов.

Между тем белорусские экономисты считают, что темпы потребительского кредитования в текущем году замедлятся (по сравнению с 2018-м). Аналитики банковского сектора предполагают, что рост зарплат в 2019-м не будет, как в прошлом году, превышать производительность труда, и этот фактор приведет к замедлению темпов роста потребительского кредитования.