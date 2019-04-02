Законопроект о противодействии допингу принят в первом чтении

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2 апреля Палата представителей приняла в первом чтении законопроект о противодействии допингу в спорте.

Как доложил депутатам министр спорта Сергей Ковальчук, проект закона устанавливает уголовную ответственность за склонение спортсмена к использованию запрещенных в спорте веществ и методов со стороны его персонала, а также за их использование самим спортсменом.

В связи с этим предлагается дополнить Уголовный кодекс двумя новыми статьями.

Также в Трудовой кодекс вносятся основания для увольнения спортсменов, их тренеров и персонала — в связи со спортивной дисквалификацией за допинг в спорте.

«От применения допинга страдает и спортсмен, и имидж государства, его авторитет на мировой спортивной арене», — добавил министр, сообщает БелаПАН.
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Тэги: допинг Персона: Сергей Ковальчук

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