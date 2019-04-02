Следственный комитет передал в суд дело участника «банды Мариянчука»

По сообщению пресс-службы СК, завершено расследование уголовного дела участника «банды Мариянчука», действовавшей на территории Украины в 1990-х и начале 2000-х годов.

Как сообщалось ранее, 49-летний уроженец Ушачского района Витебской области был задержан белорусскими правоохранителями весной 2018 года. Мужчина был судим за убийство в 1994 году, а в конце 2000-х — за вымогательство и разбой в Барановичском районе.

Установлена его причастность к совершению ряда преступлений в период с 2001 по 2002 годы в составе «банды Мариянчука», в том числе: умышленное убийство адвоката с применением огнестрельного оружия, устранение которого заказал Мариянчук, находясь в СИЗО; приготовление к убийству следователя прокуратуры Галины Климович в Одессе; умышленное убийство мужчины и покушение еще на одного с целью инсценировки их причастности к приготовлению к убийству Климович; грабеж семейной пары, занимавшейся обменом валюты в Одессе; умышленное убийство участника банды, который давал показания следователям по делу Мариянчука; незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ходе следствия дополнительно возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство сотрудников спецподразделения по борьбе с терроризмом «Альфа» СБУ и сотрудников милиции Украины.

Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ по месту жительства в Ушачском районе, которые были обнаружены сотрудниками милиции в мае 2018 года. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование окончено, завершена процедура ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.