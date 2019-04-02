Лукашенко пожаловался на низкие зарплаты в регионах

Марина НОСОВА / / Экономика
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Президент заявил на совещании по региональному развитию, что требования по росту заработной платы не выполняются.

Фото: president.gov.by

«Более того, она еще и выплачивается не вовремя. И это ответственность премьер-министра и первого вице-премьера», — процитировала Лукашенко его пресс-служба.

В 2018 году только 10 из 128 районов и городов имели зарплату выше средней по стране. В Могилевской области нет ни одного такого района или города. За январь–февраль ситуация кардинально не поменялась.

«Вы знаете, что тема занятости и своевременной выплаты зарплат под моим особым контролем. И своих жестких установок в этом вопросе я менять не намерен, потому что люди хотят каждый день кушать и во что-то одеть детей, чтобы отправить в школу и в детский сад. Не мне вам это объяснять», — сказал Лукашенко.

В строительном комплексе, по словам главы государства, не обеспечивается опережающее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создание объектов социальной сферы. «Например, в Боровлянах сегодня в детских дошкольных учреждениях дефицит мест. По-прежнему отмечаются факты самовольного строительства», — констатировал глава государства. Он подчеркнул, что местная власть упустила это направление, не принимает здесь нужных решений. «Вы сами выбираете свой путь», — заметил Лукашенко.

Как сообщалось, в Беларуси средняя зарплата снижается второй месяц подряд. Средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале текущего года по сравнению с январем снизилась на 4 рубля (на 0,1%) и составила 977,6 рубля. В январе 2019-го по сравнению с декабрем 2018 года зарплата уменьшилась на 133,7 рубля (12%) до 981,6 рубля.

По данным Белстата, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов традиционно была в Минске — 1382,1 рубля, наименьшая — в Могилевской области (810,4). В Брестской области средняя зарплата составила 841,1 рубля, в Витебской — 825,2 рубля, Гомельской — 882,4 рубля, Гродненской — 831,1 рубля, Минской — 966,9 рубля.
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Тэги: задержка зарплаты доходы белорусов Персона: Александр Лукашенко

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