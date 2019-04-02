«Белсоюзпечать» сняла с продажи номер «БелГазеты» с материалами о визите Лукашенко на Шкловщину

Министерство рекомендовало «Белсоюзпечати» ограничить распространение свежего номера еженедельника.

Пресс-релиз опубликован в ответ на обращения граждан в связи с тем, что в пунктах продажи «Белсоюзпечти» отсутствует очередной выпуск еженедельника.

«Является недопустимым, когда отдельные СМИ или интернет-ресурсы, намеренно гиперболизируя критические посылы, скатываются в откровенную пошлость и хамство. Подобное явление, к сожалению, становится системным для „БелГазеты“», — утверждается в сообщении Мининформа.

В ведомстве сообщили, что решение касалось только одного выпуска газеты, где размещены материалы, «посвященные визиту президента в Шкловский район и последующим кадровым перестановкам». При этом отмечается, что «газета свободно распространяется» в других пунктах продаж.

Главный редактор издания Кирилл Живолович сообщил, что пока не знает подробностей и сегодня вечером у него будет встреча с министром информации Александром Карлюкевичем.

26 марта в ходе рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко подверг критике условия содержания коров и отсутствие порядка в производственных помещениях молочно-товарного комплекса «Слижи» предприятия «Амкодор Шклов» из структуры агрохолдинга «Купаловское».

Были сняты с должностей председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский и председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов. Своих постов лишились министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц и вице-премьер Михаил Русый. 1 апреля Заяц был назначен председателем Могилевского облисполкома, Русый — помощником президента — инспектором по Могилевской области.