Президент Египта станет первым иностранным лидером, кто выступит в парламенте Беларуси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен посетить Беларусь в июне.

«Планируется, что он выступит перед белорусскими парламентариями с речью. Это будет первое выступление главы иностранного государства в Овальном зале», — сообщил 2 апреля председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Дипломатические отношения между Беларусью и Египтом были установлены 1 февраля 1992 года. В июне 1998 года и январе 2017-го состоялись официальные визиты в Египет Александра Лукашенко.

Договорно-правовая база двусторонних отношений Беларуси и Египта включает 45 международных договоров, отмечает БелаПАН.