Президент Египта станет первым иностранным лидером, кто выступит в парламенте Беларуси

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен посетить Беларусь в июне.

«Планируется, что он выступит перед белорусскими парламентариями с речью. Это будет первое выступление главы иностранного государства в Овальном зале», — сообщил 2 апреля председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Дипломатические отношения между Беларусью и Египтом были установлены 1 февраля 1992 года. В июне 1998 года и январе 2017-го состоялись официальные визиты в Египет Александра Лукашенко.

Договорно-правовая база двусторонних отношений Беларуси и Египта включает 45 международных договоров, отмечает БелаПАН.
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Тэги: Беларусь-Египет Персона: Владимир Андрейченко Абдель Фаттах ас-Сиси

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